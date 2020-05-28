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В Первомайском ЦНАПе людям, приходится ежедневно стоять в очереди, чтобы получить справку для переоформления субсидии.
Об этом идет речь в сюжете передачи «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.
Люди стоят в очереди с 7:30 утра, ежедневно здесь собирается около 200 человек, с утра занимают очередь, чтобы получить талоны, но с первого раза их получить не удается.
— Уже сказали талонов нет. Очередь занимаешь, они потом выходят 20 человекам талоны роздали и до свидания. А мы стояли, стояли, они говорят «мы роздали талоны на целую неделю». И вот сказали, кто до 1 числа не даст справки, то субсидии не будет, - рассказывает жительница Первомайска Татьяна.
Жительница Первомайска Лариса Мирошниченко рассказывает, что у нее уже была субсидия и несмотря на то, что обещали автоматическое продление приходится опять собирать документы.
— Собрали, как стадо всех, и приходится стоять. Я должна здесь стоять, - говорит Лариса Мирошниченко.
Начальник Первомайского ЦНАП Александр Тяпушкин отмечает, что работники ЦНАПа физически не успевают принять всех желающих.
— Мы начали выдавать эти справки с сентября прошлого года, ежедневно было до 10 посетителей по этому вопросу. Сейчас количество людей превышает полторы сотни, мы просто физически не успеваем отработать такое количество обращений. Людей приходит в три, четыре раза больше, чем мы можем физически обслуживать. Поэтому мы ввели талонную систему, назначаем людям, день и время, чтобы не было столпотворений, - говорит Александр Тяпушкин.
Секретарь Первомайского городского совета Сергей Бондарчук отмечает, что люди сами создают очереди, по его словам ЦНАП обработал документы почти половины всех субсидиантов.
— Мы пытаемся формировать очереди, чтобы люди не стояли. Но люди все равно с утра приходят, хотя можно приходить на протяжении дня, они приходят с утра и ждут. Талоны получают, потом приходят, формируются дела, иногда это делается быстрее, иногда не очень быстро. Но с работой справляемся, уже выдано половину от общего количества, а их больше 7 тысяч субсидиантов в городе. Надеемся в ближайшее время ситуация улучшится, - сказал Сергей Бондарчук.
Напомним, что с 4 марта жителям Николаева стала доступна услуга электронной записи в Центры предоставления админпомощи города.
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В Первомайском ЦНАПе людям, приходится ежедневно стоять в очереди, чтобы получить справку для переоформления субсидии.
Об этом идет речь в сюжете передачи «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.
Люди стоят в очереди с 7:30 утра, ежедневно здесь собирается около 200 человек, с утра занимают очередь, чтобы получить талоны, но с первого раза их получить не удается.
— Уже сказали талонов нет. Очередь занимаешь, они потом выходят 20 человекам талоны роздали и до свидания. А мы стояли, стояли, они говорят «мы роздали талоны на целую неделю». И вот сказали, кто до 1 числа не даст справки, то субсидии не будет, - рассказывает жительница Первомайска Татьяна.
Жительница Первомайска Лариса Мирошниченко рассказывает, что у нее уже была субсидия и несмотря на то, что обещали автоматическое продление приходится опять собирать документы.
— Собрали, как стадо всех, и приходится стоять. Я должна здесь стоять, - говорит Лариса Мирошниченко.
Начальник Первомайского ЦНАП Александр Тяпушкин отмечает, что работники ЦНАПа физически не успевают принять всех желающих.
— Мы начали выдавать эти справки с сентября прошлого года, ежедневно было до 10 посетителей по этому вопросу. Сейчас количество людей превышает полторы сотни, мы просто физически не успеваем отработать такое количество обращений. Людей приходит в три, четыре раза больше, чем мы можем физически обслуживать. Поэтому мы ввели талонную систему, назначаем людям, день и время, чтобы не было столпотворений, - говорит Александр Тяпушкин.
Секретарь Первомайского городского совета Сергей Бондарчук отмечает, что люди сами создают очереди, по его словам ЦНАП обработал документы почти половины всех субсидиантов.
— Мы пытаемся формировать очереди, чтобы люди не стояли. Но люди все равно с утра приходят, хотя можно приходить на протяжении дня, они приходят с утра и ждут. Талоны получают, потом приходят, формируются дела, иногда это делается быстрее, иногда не очень быстро. Но с работой справляемся, уже выдано половину от общего количества, а их больше 7 тысяч субсидиантов в городе. Надеемся в ближайшее время ситуация улучшится, - сказал Сергей Бондарчук.
Напомним, что с 4 марта жителям Николаева стала доступна услуга электронной записи в Центры предоставления админпомощи города.