В Первомайском ЦНАПе людям, приходится ежедневно стоять в очереди, чтобы получить справку для переоформления субсидии.

Об этом идет речь в сюжете передачи «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

Люди стоят в очереди с 7:30 утра, ежедневно здесь собирается около 200 человек, с утра занимают очередь, чтобы получить талоны, но с первого раза их получить не удается.

— Уже сказали талонов нет. Очередь занимаешь, они потом выходят 20 человекам талоны роздали и до свидания. А мы стояли, стояли, они говорят «мы роздали талоны на целую неделю». И вот сказали, кто до 1 числа не даст справки, то субсидии не будет, - рассказывает жительница Первомайска Татьяна.

Жительница Первомайска Лариса Мирошниченко рассказывает, что у нее уже была субсидия и несмотря на то, что обещали автоматическое продление приходится опять собирать документы.

— Собрали, как стадо всех, и приходится стоять. Я должна здесь стоять, - говорит Лариса Мирошниченко.

Начальник Первомайского ЦНАП Александр Тяпушкин отмечает, что работники ЦНАПа физически не успевают принять всех желающих.

— Мы начали выдавать эти справки с сентября прошлого года, ежедневно было до 10 посетителей по этому вопросу. Сейчас количество людей превышает полторы сотни, мы просто физически не успеваем отработать такое количество обращений. Людей приходит в три, четыре раза больше, чем мы можем физически обслуживать. Поэтому мы ввели талонную систему, назначаем людям, день и время, чтобы не было столпотворений, - говорит Александр Тяпушкин.

Секретарь Первомайского городского совета Сергей Бондарчук отмечает, что люди сами создают очереди, по его словам ЦНАП обработал документы почти половины всех субсидиантов.

— Мы пытаемся формировать очереди, чтобы люди не стояли. Но люди все равно с утра приходят, хотя можно приходить на протяжении дня, они приходят с утра и ждут. Талоны получают, потом приходят, формируются дела, иногда это делается быстрее, иногда не очень быстро. Но с работой справляемся, уже выдано половину от общего количества, а их больше 7 тысяч субсидиантов в городе. Надеемся в ближайшее время ситуация улучшится, - сказал Сергей Бондарчук.

Напомним, что с 4 марта жителям Николаева стала доступна услуга электронной записи в Центры предоставления админпомощи города.

