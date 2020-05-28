Директор «Укргидрометцентра» Николай Кульбида рассказал, что теплая летняя погода придет в Украину в начале июня.

Об этом синоптик сообщил в эфире телеканал Украина 24.

По его словам уже в первую неделю июня воздух в Украине прогреется до 25 градусов тепла и выше, однако лето будет с дождями, ливнями, а иногда и градом.

— Лето придет в первых числах июня, начиная с 5 числа, температура воздуха повысится, и будет повышаться даже до 25 и выше градусов. У нас был очень сухой период, и дожди, просто благо для Украины, пусть они продолжаются. Со временем они закончатся: сегодня — завтра во многих регионах, сначала центральные области и южные, потом северные и западные, будут сильные дожди с количеством осадков от 15 до 30 мм в сутки. Это все нормально, компенсация дефицита осадков, который был зимой и ранней весной, - сообщил Николай Кульбида.

Напомним, сегодня, 28 мая, в Николаевской области объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра будут достигать 20 м/с.

