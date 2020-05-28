По оценкам Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавирус в Украине, пик эпидемии Covid-19 уже прошел.

Об этом сообщили во время пресс-конференции в Национальной академии наук Украины, передает телканал 112.

По оценкам ученых, пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая, когда ежедневно фиксировалось около 500 новых случаев инфицирования Covid-19.

— Сейчас пик уже преодолен, хотя склон (кривой новых случаев заболевания - прим.) достаточно пологий и мы выходим на уменьшение количества заболевших за день, — заявил вице-президент НАН Украины Анатолий Загородний.

Также в НАНУ заявили, что фазу плато, которая продолжалась в первые две недели мая, также пройдено. После этого уже с 10 мая началось затухания эпидемии по более оптимистическому сценарию.

Согласно оптимистическому прогнозу НАНУ, до 25 июня количество инфицированных в Украине может превысить 29 тыс, а количество летальных случаев приблизится до одной тысячи.

Напомним, в Украине 28 мая зафиксировано 22 тысячи 382 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 669 летальных, 8 тысяч 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.