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Украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны. Данные меры будут направлены на предотвращение нового тотального карантина.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.
По его словам, Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса, потому что она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.
— Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем меры ... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна, — отметил Виктор Ляшко.
Он также добавил, что сейчас нужно предотвратить наслоение разных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.
Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что 22 июня рассматривается как день, когда в стране не будет зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом.
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Украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны. Данные меры будут направлены на предотвращение нового тотального карантина.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.
По его словам, Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса, потому что она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.
— Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем меры ... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна, — отметил Виктор Ляшко.
Он также добавил, что сейчас нужно предотвратить наслоение разных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.
Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что 22 июня рассматривается как день, когда в стране не будет зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом.