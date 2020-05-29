Министерство здравоохранения не рекомендует выходить на работу на время карантина людям старше 60 лет. При этом в министерстве назвали исключения, которые разрешают выход на работу людям из группы риска.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

По его словам, на работу могут выходить те люди из группы риска, которые задействованы в органах власти, а также в объектах критической инфраструктуры.

— В постановлении правительства четко определено кто подлежит обязательной самоизоляции. В том числе и люди из группы риска - люди старше 60 лет. Там есть исключения. Они касаются людей, которые работают в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на объектах критической инфраструктуры, которая работает в услугах жизнеобеспечения нашего населения - водоснабжение, энергетика, химическая отрасль и тому подобное. Все эти люди могут работать и не находиться в режиме самоизоляции. Все остальные люди, особенно пенсионеры, должны находиться на самоизоляции, - сообщил Максим Степанов.

Напомним, что в Николаевской области состоянием на 29 мая зафиксировано 4 новых подтвержденных случая COVID-19. Из них 2 случая в Николаеве и еще 2 в Кривоозерском районе.