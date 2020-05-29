В начале июня Чернобыльскую зону отчуждения официально откроют для посещения туристов в условиях карантина.

Об этом сообщили в Facebook на странице Государственного агентства Украины по управлению зоны отчуждения.

Первыми в Чернобыль смогут попасть журналисты. Для них 4 – 5 июня организуют пресс-тур.

Во время посещения зоны будут действовать определенные ограничения, связанные с карантином. Перед входом необходимо будет пройти температурный скрининг, иметь при себе маску или респиратор, перчатки, дезинфицирующие средства, а также соблюдать социальную дистанцию.

— Обязательными условиями посещения зоны отчуждения является прохождение температурного скрининга при посадке в автобус в зону отчуждения и на КПП «Дитятки», наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств для обработки рук, а также соблюдение социальной дистанции, – сказано в сообщении.

Также известно, что посещать зону отчуждения смогут те, у кого будет температура тела не выше, чем 37,2. Не допустят на экскурсию тех, у кого есть симптомы ОРВИ.

— Если во время проведения температурного скрининга на КПП «Дитятки» будет зафиксирована повышенная температура или обнаружено лицо с признаками респираторных заболеваний – всю группу будет не допущено в зону отчуждения, – поясняют туристам.

Также сообщается, что на период адаптивного карантина будут действовать ограничения на посещение определенных объектов. Пока что будет действовать только один маршрут, рассчитанный на один день: «село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект «Чернобыль-2», село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС».

В туристической группе должно быть не больше 10 человек.

Напомним, что полиция зоны ЧАЭС задержала 16 «сталкеров», которые незаконно проникли в Чернобыльскую зону, их проверяют на причастность к поджогам.