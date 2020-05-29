Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») начало проверку мостов. Во время исследования трети всех украинских мостов показало, что лишь 2% из них находятся в исправном состоянии.



Об этом заявил глава «Укравтодора» Александр Кубраков во время презентации пятилетней Национальной программы восстановления мостов, передаёт РБК-Украина.

По его словам, большинство мостов в Украине построены в 50-70-е годы.

— Всего 16155 искусственных сооружений на дорогах государственного и местного значения. Всего 35% этих объектов исследовано. На дорогах государственного значения 71% мостов исследовано, а на дорогах местного значения исследовано всего 15% мостов… Можно сказать, что только 2% мостов в исправном состоянии, 10,6% ограниченно исправны, 57,8% - дееспособные, 26,9% ограниченно дееспособные, еще 2,7% недееспособные в принципе, - рассказал Александр Кубраков.

При этом, отметил глава агентства, что только 36% мостов соответствуют современным стандартам по весогабаритным параметрам.

Глава «Укравтодора» отметил, что одной из главных задач на ближайший год - исследовать состояние всех мостов страны.

Напомним, что директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев рассказал, что руководство города передало все необходимые документы для передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».