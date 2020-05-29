Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев рассказал, что руководство города передало все необходимые документы для передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».

Об этом он сказал сегодня, 29 мая, в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Ранее глава Службы автомобильных дорог Владислав Невеселый обвинил мэра Николаева Александра Сенкевича в затягивании процесса передачи Южнобугского (Варваровского) моста на баланс «Укравтодора» на первоначальном этапе.

В свою очередь, Сергей Коренев заявил, что этот вопрос был снят несколько недель назад, ведомство может принимать мост на свой баланс.

– Два дня назад разговаривал с начальником управления искусственных сооружений «Укравтодора», мы обсудили, все документы предоставлены, они могут принимать себе на баланс. То есть вопрос, который стоял относительно отражения инвентарного номера снят несколько недель назад. Никакой проблемы нет, - сказал Сергей Коренев.

Как известно, 29 мая, в ходе презентации Национальной программы восстановления мостов глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что Варваровский мост в Николаеве передадут на баланс ведомства летом 2020 года.

Напомним, что 6 февраля депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора Варваровского, Ингульского и Широкобальского мостов.

В марте Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что Укравтодор заканчивает подготовку документов и готовит представление на Кабинет Министров о передаче Варваровского моста на баланс государства.

Ранее, во время брифинга в Очакове 20 ноября 2019 года, президент Владимир Зеленский заставил главу Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года. До этого Владимир Зеленский заявлял, что решение проблемы Варваровского моста — это первоочередная задача губернатора.

2 октября, во время визита в Николаев, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что для передачи Варваровского моста на баланс государства, необходимо еще одно решение сессии городского совета. После чего глава Службы автомобильных дорог Владислав Невеселый обвинил мэра Николаева в затягивании процесса передачи Варваровского моста на баланс Укравтодора на первоначальном этапе.