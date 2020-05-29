В Иране за последние 24 часа зарегистрировали 2819 новых случаев COVID-19 — это самый высокий прирост в сутки за последние два месяца.

Об этом сообщает агентство AFP.

«Иран в пятницу объявил о самом высоком количестве новых коронавирусных инфекций за последние два месяца», — говорится в сообщении.

Представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур заявил, что за последние 24 часа в стране подтверждено 2819 новых случаев заболевания, в результате чего общее количество инфицированных достигло 146 668.

Это число случаев в сутки — самое высокое, начиная со 2 апреля.

Также за последние сутки вирус унес 50 жизней, в результате чего общее число жертв COVID-19 составило 7677 человек.

Напомним, Южная Корея ужесточает карантин после новой вспышки коронавируса. Власти объявили о закрытии более 500 школ, работу прекратят музеи и театры.