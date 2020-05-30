Китайские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опровергли теорию о том, что источником возникновения пандемии коронавируса был рынок морепродуктов в Ухане.

Взятые образцы продуктов с рынка показали полное отсутствие COVID-19, пишет издание The Sun.

ученые отвергают ранее известные данные о том, что вирус начал распространятся от животных, продававшихся на рынке.

В то же время версия о передаче вируса человеку от летучих мышей подтвердилась.

— На основании этого ученые полагают, что вирус начал распространяться от зараженного человека, который посетил рынок, — говорится в сообщении.

Личность «нулевого пациента» до сих пор не установлена.

Напомним, власти Китая поддерживают идею международного научного расследования, чтобы прояснить вопрос происхождения коронавирусной болезни COVID-19.