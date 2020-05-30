Китайские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опровергли теорию о том, что источником возникновения пандемии коронавируса был рынок морепродуктов в Ухане.
Взятые образцы продуктов с рынка показали полное отсутствие COVID-19, пишет издание The Sun.
ученые отвергают ранее известные данные о том, что вирус начал распространятся от животных, продававшихся на рынке.
В то же время версия о передаче вируса человеку от летучих мышей подтвердилась.
— На основании этого ученые полагают, что вирус начал распространяться от зараженного человека, который посетил рынок, — говорится в сообщении.
Личность «нулевого пациента» до сих пор не установлена.
Напомним, власти Китая поддерживают идею международного научного расследования, чтобы прояснить вопрос происхождения коронавирусной болезни COVID-19.
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Китайские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опровергли теорию о том, что источником возникновения пандемии коронавируса был рынок морепродуктов в Ухане.
Взятые образцы продуктов с рынка показали полное отсутствие COVID-19, пишет издание The Sun.
ученые отвергают ранее известные данные о том, что вирус начал распространятся от животных, продававшихся на рынке.
В то же время версия о передаче вируса человеку от летучих мышей подтвердилась.
— На основании этого ученые полагают, что вирус начал распространяться от зараженного человека, который посетил рынок, — говорится в сообщении.
Личность «нулевого пациента» до сих пор не установлена.
Напомним, власти Китая поддерживают идею международного научного расследования, чтобы прояснить вопрос происхождения коронавирусной болезни COVID-19.