Директор Национального космического агентства США (NASA) Джим Брайденстайн сообщил, что пока нет решения о времени запуска космического корабля компании SpaceX Crew Dragon. Состоится ли запуск 30 мая, станет известно позже.

Об этом Брайденстайн сообщил в Twitter.

Он не исключает, что полет снова могут перенести из-за погодних условий.

— Пока не принято решение относительно субботнего испытательного полета космического корабль Crew Dragon SpaceX из-за погоды. Переоценку сделают утром, — написал Джим Брайденстайн.

Американские астронавты уже 31 мая смогут попасть на борт МКС, если состоится запланированный на 30 мая запуск.

Напомним, 27 мая из-за погодных условий компания SpaceX Илона Маска вместе с Национальным космическим агентством США (NASA) отложила отправку на Международную космическую станцию двух американских астронавтов.