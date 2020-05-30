Директор Национального космического агентства США (NASA) Джим Брайденстайн сообщил, что пока нет решения о времени запуска космического корабля компании SpaceX Crew Dragon. Состоится ли запуск 30 мая, станет известно позже.
Об этом Брайденстайн сообщил в Twitter.
Он не исключает, что полет снова могут перенести из-за погодних условий.
— Пока не принято решение относительно субботнего испытательного полета космического корабль Crew Dragon SpaceX из-за погоды. Переоценку сделают утром, — написал Джим Брайденстайн.
Американские астронавты уже 31 мая смогут попасть на борт МКС, если состоится запланированный на 30 мая запуск.
Напомним, 27 мая из-за погодных условий компания SpaceX Илона Маска вместе с Национальным космическим агентством США (NASA) отложила отправку на Международную космическую станцию двух американских астронавтов.
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Директор Национального космического агентства США (NASA) Джим Брайденстайн сообщил, что пока нет решения о времени запуска космического корабля компании SpaceX Crew Dragon. Состоится ли запуск 30 мая, станет известно позже.
Об этом Брайденстайн сообщил в Twitter.
Он не исключает, что полет снова могут перенести из-за погодних условий.
— Пока не принято решение относительно субботнего испытательного полета космического корабль Crew Dragon SpaceX из-за погоды. Переоценку сделают утром, — написал Джим Брайденстайн.
Американские астронавты уже 31 мая смогут попасть на борт МКС, если состоится запланированный на 30 мая запуск.
Напомним, 27 мая из-за погодных условий компания SpaceX Илона Маска вместе с Национальным космическим агентством США (NASA) отложила отправку на Международную космическую станцию двух американских астронавтов.