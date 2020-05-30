За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-службы Командование медицинских сил ВСУ

— В учреждениях здравоохранения находится 13 человек (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона — 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь и Киевская городская клиническая больница — по 1 работнику ВС Украины). В лазарете воинской части (Харьковская область) находится 10 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение. У военнослужащих Харьковской области симптомы заболевания отсутствуют. Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 7 человек (Киевская, Винницкая, Одесская, Черновицкая — по 1 военнослужащему, Харьковская область — 1 работник ВС Украины, Ивано-Франковска — 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Легкое течение заболевания, — говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 30 мая в Вооруженных Силах Украины болеет COVID-19 107 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 111 человек, летальных случаев — 3.

Напомним, с начала эпидемии в Украине обнаружили 23 тысячи 204 случая инфицирования коронавируса, из них 9 тысяч 311 пациентов выздоровели, а 696 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 393 новых случая заболевания.