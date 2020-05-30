«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на шесть поездов западного направления, которые начнут курсировать с 4 июня.
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО «Укрзалізниця» Иван Юрик.
В частности, продажа билетов открыта на такие поезда:
№1 / 2 Ивано-Франковск-Константиновка (через день, из Ивано-Франковска — с 4 июня по четным числам, из Константиновки — с 5 июня по нечетным)
№7 / 8 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня)
№749 / 750 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева — с 4 июня, из Ивано-Франковска — с 5 июня);
№29 / 30 Киев-Ужгород (ежедневно, из Киева — с 4 июня, из Ужгорода — с 5 июня);
№98 / 97 Ковель-Киев (через день, из Ковеля — с 3 июня по нечетным дням, из Киева — с 4 июня по четным)
№772 / 771 Хмельницкий Киев (ежедневно, с 4 июня).
Таким образом, отмечается, что компания уже открыла продажу билетов на 35 поездов дальнего следования. Приобрести их можно как онлайн, так и в кассах.
Напомним, «Укрзалізниця» открыла продажу билетов на первые направления по Украине. Поезда начнут курсировать уже с 1 июня.
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«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на шесть поездов западного направления, которые начнут курсировать с 4 июня.
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО «Укрзалізниця» Иван Юрик.
В частности, продажа билетов открыта на такие поезда:
№1 / 2 Ивано-Франковск-Константиновка (через день, из Ивано-Франковска — с 4 июня по четным числам, из Константиновки — с 5 июня по нечетным)
№7 / 8 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня)
№749 / 750 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева — с 4 июня, из Ивано-Франковска — с 5 июня);
№29 / 30 Киев-Ужгород (ежедневно, из Киева — с 4 июня, из Ужгорода — с 5 июня);
№98 / 97 Ковель-Киев (через день, из Ковеля — с 3 июня по нечетным дням, из Киева — с 4 июня по четным)
№772 / 771 Хмельницкий Киев (ежедневно, с 4 июня).
Таким образом, отмечается, что компания уже открыла продажу билетов на 35 поездов дальнего следования. Приобрести их можно как онлайн, так и в кассах.
Напомним, «Укрзалізниця» открыла продажу билетов на первые направления по Украине. Поезда начнут курсировать уже с 1 июня.