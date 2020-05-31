В Украине с 1 июня начнется третий этап ослабления карантина. Новые ослабления будут разрешены лишь в тех областях, которые соответствуют критериям Министерства здравоохранения.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.
Как отметили в Минздраве, с 1 июня возобновляют работу спортивные и фитнес-залы, бассейны, а также будет восстановлено межобластное транспортное сообщение. При этом возобновление работы будет с определенными ограничениями.
Фитнес-залы:
— разрешается посещение не более одного человека на 10 квадратных метров;
— обязательно наличие антисептиков на входе в заведение;
— работники должны быть одеты в маски и респираторы;
— запрещается использование многоразовых полотенец;
— запрещены спа-зоны и оказание услуг массажа.
Бассейны:
— для индивидуального посещения;
— для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
— в 50-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп;
— в 25-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп.
Также Максим Степанов отметил, что министерство не планирует изменять критерии соответствия областей к переходу к новому этапу ослабления карантина.
— Мне кажется, что каждый из этих критериев понятен для любого человека и, если мы говорим об изменениях этих критериев, то они могут изменяться не в сторону смягчения, а наоборот - и касательно увеличения количества тестов, и уменьшения количества заболевших. Но на сегодняшний день мы такое не рассматриваем, — сказал Максим Степанов.
Отметим, согласно критериям каждая область должна соответствовать следующим требованиям:
— количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения не превышает 12;
— загруженность коек в больницах менее 50%;
— охват тестированием более 12 на 100 тысяч населения.
Как сообщалось, после двухдневного снижения в Украине возросло количество случаев COVID-19.
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В Украине с 1 июня начнется третий этап ослабления карантина. Новые ослабления будут разрешены лишь в тех областях, которые соответствуют критериям Министерства здравоохранения.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.
Как отметили в Минздраве, с 1 июня возобновляют работу спортивные и фитнес-залы, бассейны, а также будет восстановлено межобластное транспортное сообщение. При этом возобновление работы будет с определенными ограничениями.
Фитнес-залы:
— разрешается посещение не более одного человека на 10 квадратных метров;
— обязательно наличие антисептиков на входе в заведение;
— работники должны быть одеты в маски и респираторы;
— запрещается использование многоразовых полотенец;
— запрещены спа-зоны и оказание услуг массажа.
Бассейны:
— для индивидуального посещения;
— для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
— в 50-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп;
— в 25-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп.
Также Максим Степанов отметил, что министерство не планирует изменять критерии соответствия областей к переходу к новому этапу ослабления карантина.
— Мне кажется, что каждый из этих критериев понятен для любого человека и, если мы говорим об изменениях этих критериев, то они могут изменяться не в сторону смягчения, а наоборот - и касательно увеличения количества тестов, и уменьшения количества заболевших. Но на сегодняшний день мы такое не рассматриваем, — сказал Максим Степанов.
Отметим, согласно критериям каждая область должна соответствовать следующим требованиям:
— количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения не превышает 12;
— загруженность коек в больницах менее 50%;
— охват тестированием более 12 на 100 тысяч населения.
Как сообщалось, после двухдневного снижения в Украине возросло количество случаев COVID-19.