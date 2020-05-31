Китай осуществил запуск ракеты-носителя Чанчжэн-2D (Великий поход-2D – ред.) с двумя спутниками на борту в воскресенье, 31 мая.

Как сообщает Синьхуа, оба аппарата успешно вышли на заданные орбиты.

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу в 16:53 по местному времени (11:53 по Киеву – прим.). На борту находились аппарат дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением Gaofen-9, а также спутник HEAD-4, предназначенный для сбора информации в сфере интернета вещей, морской навигации и авиации.

Отмечается, что Gaofen-9 будет использоваться при дорожном строительстве, городском планировании, оценке урожайности сельхозугодий, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Нынешний запуск был уже 333 для ракет-носителей серии Чанчжэн.

Напомним, 30 мая, в 22:22 по киевскому времени компания Илона Маска SpaceX успешно запустила космический корабль Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту.