Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно состыковался с Международной космической станцией. Корабль доставил на МКС двух американских астронавтов.
Полет и стыковка корабля с МКС транслирует NASA.
Как пишет РБК-Украина, теперь астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли должны перейти с борта корабля на МКС, где проведут от 30 до 119 суток. Ожидается, что астронавты переступят порог космической станции в 19:45 по киевскому времени.
Отметим, с момента запуска корабля до его стыковки с МКС прошло почти 19 часов.
Теперь астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли должны перейти с борта корабля на МКС, где проведут от 30 до 119 суток. Ожидается, что астронавты переступят порог космической станции в 19:45 по киевскому времени.
Отметим, с момента запуска корабля до его стыковки с МКС прошло почти 19 часов.
Напомним, запуск корабля Crew Dragon состоялся 30 мая в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в Соединенных Штатах. SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая отправила людей в космос.
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Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно состыковался с Международной космической станцией. Корабль доставил на МКС двух американских астронавтов.
Полет и стыковка корабля с МКС транслирует NASA.
Как пишет РБК-Украина, теперь астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли должны перейти с борта корабля на МКС, где проведут от 30 до 119 суток. Ожидается, что астронавты переступят порог космической станции в 19:45 по киевскому времени.
Отметим, с момента запуска корабля до его стыковки с МКС прошло почти 19 часов.
Теперь астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли должны перейти с борта корабля на МКС, где проведут от 30 до 119 суток. Ожидается, что астронавты переступят порог космической станции в 19:45 по киевскому времени.
Отметим, с момента запуска корабля до его стыковки с МКС прошло почти 19 часов.
Напомним, запуск корабля Crew Dragon состоялся 30 мая в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в Соединенных Штатах. SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая отправила людей в космос.