В Польше с субботы в рамках очередного этапа смягчения карантина отменили обязательное ношение маски на улице.

Об этом сообщает издание Newsweek.pl

В стране будет действовать один общий принцип: в общедоступном пространстве, если это возможно, необходимо сохранять двухметровую дистанцию с другими людьми. Когда два человека будут идти близко друг к другу, то для таких случаев ношение масок рекомендуется и в дальнейшем.

Маски не нужно носить на работе, если работодатель обеспечивает достаточное расстояние между должностями и отвечает санитарным требованиям.

В ресторанах и барах лицо не надо будет закрывать, когда клиенты уже займут места за своими столиками. В магазинах, общественном транспорте и религиозных сооружениях маски и в дальнейшем будут обязательными.

В Минздраве Польши отметили, что на подавляющем большинстве регионов страны эпидемия уже идет на спад.

По состоянию на 31 мая в Польше зарегистрировано столько же случаев коронавируса, сколько и в Украине – чуть больше 23,5 тысяч.

Как сообщалось, в Украине с 1 июня начнется третий этап ослабления карантина. Новые ослабления будут разрешены лишь в тех областях, которые соответствуют критериям Министерства здравоохранения.