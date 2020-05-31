Астронавты, прибывшие на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon, присоединились к экипажу станции.

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Астронавты NASA Дуглас Херли и Боб Бенкен присоединяются к экипажу орбитальной лаборатории.

Ранее корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно состыковался с Международной космической станцией. Корабль доставил на МКС двух американских астронавтов.

Запуск корабля Crew Dragon состоялся 30 мая в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в Соединенных Штатах. SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая отправила людей в космос.