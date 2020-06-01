Прибывшие на космическом корабле Crew Dragon астронавты Даг Херли и Боб Бенкен во время пребывания на Международной космической станции (МКС) должны выйти в открытый космос. Херли и Бенкен будут оставаться на орбите в течение нескольких месяцев.

Об этом во время видеосвязи с Землей, которую транслировало NASA, заявил командир 63-го экипажа МКС астронавт Крис Кэссиди, пишет РБК-Украина.

— Мы все очень рады, что к экипажу 63 присоединились еще два человека, — сказал он.

По словам Кэссиди, в ближайшее время экипаж МКС в составе двух россиян и трех американцев, должен убедиться в собственной безопасности и узнать, что делать в случае непредвиденной ситуации.

Он также сообщил, что в июне месяце экипаж может совершить выход в открытый космос.

В свою очередь астронавт Боб Бенкен рассказал об ощущениях во время первого пилотируемого полета Crew Dragon.

По его словами, полет корабля SpaceX до отделения от несущей его ракеты-носителя «был не таким плавным, как у шаттла».

— Чуть меньше перегрузки, но чуть более живо, так бы я наверное описал это, — сказал астронавт.

Однако, по его словам, после выхода на орбиту полет Crew Dragon проходил плавно и экипаж смог отдохнуть и поспать на орбите.

В свою очередь командир Crew Dragon Даг Херли отметил, что они считают себя счастливчиками из-за первого полета на новом корабле.

Кроме того на брифинге замруководителя пилотируемой программы NASA Стив Стич подтвердил, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на МКС.

— Да, он ударился головой, это иногда случается на орбите, но он в порядке, он отлично выглядел на пресс-конференции, — сказал он.

В ходе сеанса видеосвязи с МКС после перехода экипажа на станцию Херли держался за лоб, после чего ему передали салфетку и он периодически вытирал правую часть лба.

Отметим, Херли и Бенкен будут оставаться на орбите от 30 до 119 суток. Срок их возвращения на Землю и дата завершения испытательного полета Crew Dragon пока не определены.

Напомним, запуск корабля Crew Dragon состоялся 30 мая в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в Соединенных Штатах. SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая отправила людей в космос.