В Николаевской области по состоянию на 10:00 1 июня не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Всего в Николаевской области с начала эпидемии зарегистрировано 294 подтвержденных случая коронавирусной болезни, в том числе заболели 55 медработников.

Количество заболевших коронавирусной болезнью по городам и районам Николаевской области:

Николаев - 53 человека;

Южноукраинск - 44 человека;

Первомайск - 11 человек;

Арбузинский район - 6 человек;

Братский район - 3 человека;

Витовский район - 1 человек;

Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;

Врадиевский район - 25 человек;

Доманевский район - 60 человек;

Казанковский район - 1 человек;

Кривоозерский район - 8 человек.

Николаевский район - 1 человек;

Новоодесский район - 38 человек;

Снигиревский район - 1 человек.

За сутки на Николаевщине выздоровел 1 пациент, всего выздоровели 155 человек, от последствий коронавируса с начала эпидемии умерли 7 человек. Также, за прошедшие сутки проведено 189 ПЦР тестов, всего обслдедовано 6 тысяч 825 человек.