В Николаевской области по состоянию на 10:00 1 июня не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего в Николаевской области с начала эпидемии зарегистрировано 294 подтвержденных случая коронавирусной болезни, в том числе заболели 55 медработников.
Количество заболевших коронавирусной болезнью по городам и районам Николаевской области:
Николаев - 53 человека;
Южноукраинск - 44 человека;
Первомайск - 11 человек;
Арбузинский район - 6 человек;
Братский район - 3 человека;
Витовский район - 1 человек;
Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
Врадиевский район - 25 человек;
Доманевский район - 60 человек;
Казанковский район - 1 человек;
Кривоозерский район - 8 человек.
Николаевский район - 1 человек;
Новоодесский район - 38 человек;
Снигиревский район - 1 человек.
За сутки на Николаевщине выздоровел 1 пациент, всего выздоровели 155 человек, от последствий коронавируса с начала эпидемии умерли 7 человек. Также, за прошедшие сутки проведено 189 ПЦР тестов, всего обслдедовано 6 тысяч 825 человек.
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В Николаевской области по состоянию на 10:00 1 июня не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего в Николаевской области с начала эпидемии зарегистрировано 294 подтвержденных случая коронавирусной болезни, в том числе заболели 55 медработников.
Количество заболевших коронавирусной болезнью по городам и районам Николаевской области:
Николаев - 53 человека;
Южноукраинск - 44 человека;
Первомайск - 11 человек;
Арбузинский район - 6 человек;
Братский район - 3 человека;
Витовский район - 1 человек;
Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
Врадиевский район - 25 человек;
Доманевский район - 60 человек;
Казанковский район - 1 человек;
Кривоозерский район - 8 человек.
Николаевский район - 1 человек;
Новоодесский район - 38 человек;
Снигиревский район - 1 человек.
За сутки на Николаевщине выздоровел 1 пациент, всего выздоровели 155 человек, от последствий коронавируса с начала эпидемии умерли 7 человек. Также, за прошедшие сутки проведено 189 ПЦР тестов, всего обслдедовано 6 тысяч 825 человек.