В Киеве камеры системы автофиксации ПДД за 8 минут зафиксировали 262 случая превышения скорости.

Об этом в своем Твиттере сообщил министр МВД Арсен Аваков.

Как сообщалось ранее, с 1 июня, в Украине начнет работу система автоматической фиксации нарушений ПДД. Ее старт должен был состояться 1-го мая, но его отложили из-за карантина.

— В 00:00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут, 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости. И это при том что камеры настроены в Киеве на 103 км/ч. Берегите себя и свои деньги! Будьте внимательны, - написал Арсен Аваков.

Следует отметить, что штраф выпишут на владельца авто и именно ему придет «письмо счастья». Если за рулем был другой человек, то владелец разве что сможет попросить его оплатить штраф. Соответствующее «письмо счастья» вы получите по почте на адрес регистрации.

Нарушением считается превышение допустимой скорости на 20 км + 3 км, которые заложили как погрешность. То есть, в городе штраф получат те, кто превысил скорость в 73 км/ч (если иное не определено знаками), на трассах — 133 км/ч и на магистралях (например, по дороге в аэропорт Борисполь) — 153 км/час.

В городе максимальная скорость ограничена 50 км/ч, а на отдельных участках в столице с апреля по ноябрь — 80 км/час. На автомобильных дорогах за пределами города скорость ограничена 90 км/ч, на дорогах с разделительной линией — 110 км/ч, а на автомагистралях — 130 км/час.