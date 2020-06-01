В Свято-Вознесенском Флоровском монастыре в Киеве вспышка коронавируса, его закрыли на карантин.
Об этом в ходе брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина.
По его словам коронавирус обнаружили у 26 служительниц.
— В Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц, - рассказал мэр Киева.
Отмечается, что заражение подтвердили у 22 служительниц, а в течение выходных госпитализировали 8 монахинь. Виталий Кличко добавил, что в монастыре проводят дезинфекцию.
— Я хочу обратиться ко всем: не будьте легкомысленными и не пренебрегайте правилами, ибо сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля, - сказал Виталий Кличко.
Напомним, с 25 мая 2020 сняты ограничения на посещение территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
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В Свято-Вознесенском Флоровском монастыре в Киеве вспышка коронавируса, его закрыли на карантин.
Об этом в ходе брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина.
По его словам коронавирус обнаружили у 26 служительниц.
— В Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц, - рассказал мэр Киева.
Отмечается, что заражение подтвердили у 22 служительниц, а в течение выходных госпитализировали 8 монахинь. Виталий Кличко добавил, что в монастыре проводят дезинфекцию.
— Я хочу обратиться ко всем: не будьте легкомысленными и не пренебрегайте правилами, ибо сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля, - сказал Виталий Кличко.
Напомним, с 25 мая 2020 сняты ограничения на посещение территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.