В Свято-Вознесенском Флоровском монастыре в Киеве вспышка коронавируса, его закрыли на карантин.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина.

По его словам коронавирус обнаружили у 26 служительниц.

— В Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц, - рассказал мэр Киева.

Отмечается, что заражение подтвердили у 22 служительниц, а в течение выходных госпитализировали 8 монахинь. Виталий Кличко добавил, что в монастыре проводят дезинфекцию.

— Я хочу обратиться ко всем: не будьте легкомысленными и не пренебрегайте правилами, ибо сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля, - сказал Виталий Кличко.

Напомним, с 25 мая 2020 сняты ограничения на посещение территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

