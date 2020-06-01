Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что назначил своим советником отстраненного от исполнения должностных обязанностей начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса.
Об этом он сообщил журналистам 1 июня, в Виннице, пишет Укринформ.
— Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа, - сказал Игорь Клименко.
В отношении остальных работников аппарата ГУНП в Винницкой области продолжается служебное расследование, а роль каждого по словам Игоря Клименко будет оценена.
В пятницу 29 мая руководителя полиции Винницкой области Юрия Педоса был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Как отметили в Министерстве внутренних дел, причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.
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Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что назначил своим советником отстраненного от исполнения должностных обязанностей начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса.
Об этом он сообщил журналистам 1 июня, в Виннице, пишет Укринформ.
— Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа, - сказал Игорь Клименко.
В отношении остальных работников аппарата ГУНП в Винницкой области продолжается служебное расследование, а роль каждого по словам Игоря Клименко будет оценена.
В пятницу 29 мая руководителя полиции Винницкой области Юрия Педоса был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Как отметили в Министерстве внутренних дел, причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.