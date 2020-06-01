За прошедшую неделю количество официально зарегистрированных безработных в Украине увеличилось на 16,6 тысячи. Всего на сегодняшний дегь в Украине официально 511 тысяч 267 безработных, что почти на 69% больше по сравнению с показателем 1 июня 2019.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости, пишет агентство «Интерфакс-Украина», передает Громадське.

Также сообщается, что 424,9 тысячи украинских безработных получают пособие по безработице.

Всего с начала карантина (с 12 марта) служба зарегистрировала 249 тысячи 28 безработных, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах правительства осоздать в ближайшее время 500 тысяч новых рабочих мест.