Об этом сообщает Громадське.

12 выпускников перед началом церемонии прошли бесплатный трехчасовой курс по вождению гидроцикла.

Все выпускники были в праздничных мантиях, но под них они надели спасательные жилеты.

После этого они по очереди подъезжали к небольшому катеру, на котором стоял директор школы с дипломами. Он протягивал бывшим школьникам дипломы специальной палкой, чтобы минимизировать контакт. СМИ не сообщали о том, что кто-то из выпускников не справился с управлением или утопил свой диплом.

Somerset Island Prep in Key West, FL found a unique way to honor the Class of 2020 with a jet ski graduation!



In graduation caps, gowns and masks, the students jet skied to their principal who presented them with high school diplomas.#SomersetAcademy #Academica pic.twitter.com/qQtff89FMD