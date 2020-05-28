С 1 июня 2020 года 9 детских садиков Николаева не начнут работать, так как в этих учреждениях всё ещё проходит ремонт.

Об этом сегодня, 28 мая, на комиссии по ТЭБ и ЧС в Николаеве рассказала начальник Управления образования городского совета Анны Лычко, пишут НикВести.

По её словам, из-за незаконченного ремонт, открывать учреждения нельзя, но к 15 июню часть из них уже заработают и они будут готовы принимать детей.

— С 1 июня открываются не все учреждения дошкольного образования. Открываются только 64. Остальные не открываются в связи с тем, что начаты текущие ремонты, которые нам нужно закончить, чтобы не создавать неудобств и придерживаться санитарным нормам. Ремонт не закончен в садиках №2, №65, №66, №70, №84, №106, №123, №134, и №72, который находится на капитальном ремонте. С 15 июня планируется планируется возобновление учебного процесса в 5 учреждениях: №65, №66, №70, №84, №106, №123, и с 1 июля садика №106. Ещё два учреждения №2 и №134 в связи с ремонтом пищеблоков буду открыты после завершения текущего ремонта, - рассказала Анны Лычко.

Также чиновница добавила, что в детских садах Николаева на 1 июня ожидается около 30% детей, а к 15 июню — 60% от всех детей.

— Управлением образования проведен мониторинг о количестве детей, которая планирует посещать детсады. С 1 июня у нас будет адаптивный период по возобновлению учреждений дошкольного образования, а второй этап полноценного восстановления с 15 июня. В первый этап планирует выйти приблизительно 30% детей. Если разбить по возрастным группам: в раннем возрасте 5%, в младшем возрасте 6%, среднего возраста 6%, старшего возраста 6%, группы специального назначения 4%. Это даёт возможность учреждениям отработать правила работы во время карантина и приучить часть детей к соблюдению определенный правил. С 15 числа будет второй приём детей и ожидается, что будет принимать 60% воспитанников, - подытожила Анны Лычко.

Ранее сообщалось, что детские сады Николаева обеспечены всем необходимым для того, чтобы начать работать с 1 июня.