Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, теряет свою активность и стал гораздо менее смертоносным.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на мнение итальянских врачей.

— Сила, которая была у вируса два месяца назад, сегодня не столь разрушительна. Несомненно, на данный COVID-19 стала другой, – сказал Маттео Бассетти, руководитель отделения инфекционных заболеваний в больнице Сан-Мартино в Генуе.

С ним согласен Альберто Зангрильо, глава миланской больницы Сан-Раффаэле, расположенной в Ломбардии, на которую пришелся основной удар эпидемии коронавируса в Италии.

— Анализы, которые брали в течение последних 10 дней, показали такую концентрацию вируса, которая, молжно сказать, бесконечно мала по сравнению с той, которая фиксировалась месяц или два месяца назад, — сказал Альберто Зангрильо.

Италия занимает третье место в мире по количеству умерших от COVID-19.

В мае количество новых заражений и летальных исходов неуклонно снижается, и страна снимает некоторые из карантинных ограничений.

Зангрилло добавил, что, по его мнению, некоторые эксперты чрезмерно паникуют по поводу перспективы второй волны инфекций, а политики должны были принять во внимание новую реальность.

В то же время итальянское правительство призвало к осторожности, заявив, что еще слишком рано праздновать победу.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения считает, что новым эпицентром COVID-19 в мире является Южная и Северная Америка.