С понедельника, 1 июня, Греция отменила ряд ограничений, введенных для борьбы против коронавируса, теперь в стране возобновили работу отели, кинотеатры под открытым небом, гольф-клубы и бассейны.

Об этом сообщает Associated Press.

Однако отмечается, что некоторые отели все же решили не открываться до начала туристического сезона, так как в них пока было забронировано слишком мало мест.

Кроме того, власти разрешили возобновить работу службам по организации свадебных торжеств, тату-салонам и агентствам знакомств. С 1 июня в стране возобновили работу и начальные школы.

Международные рейсы в Афины и Салоники будут возобновлены с 15 июня, авиасообщение с другими городами планируется восстановить с 1 июля.

Пресс-секретарь правительства Стелиос Петсас отметил, что Греция готова принимать туристов из стран, где эпидемия коронавируса идет на спад. По его словам, прибывающие в Грецию из европейских стран, где был зафиксирован высокий уровень заражения, будут сдавать обязательный тест на COVID-19. Среди остальных туристов будут проводиться случайные проверки.

По состоянию на 1 июня в Греции за все время пандемии COVID-19 зафиксировано менее 3 тыс случаев заражения коронавирусом. 179 пациентов с COVID-19 умерли, 1372 полностью вылечились.

Напомним, в Украине с 1 июня возобновили работу спортивные и фитнес-залы, бассейны, а также будет восстановлено межобластное транспортное сообщение.