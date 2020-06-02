В Николаеве, в окрестностях оптового рынка на улице Строителей, местные жители устроили стихийную свалкку.

Об этом сообщают на странице Contact Center при Николаевском городском совете.

В обращении сказано, что жители частного сектора устроили свалку из-за того, что у них нет контейнеров для мусора.

— Прошу внимания Ингульской и Заводской администраций. Улица Строителей, 25, район оптового рынка, стихийная свалка. Каждый год одно и то же, несут мусор отовсюду, и рынок и жители частного сектора из Ялт. Прошу заметить что мусорных баков нет, жители ближайщих улиц выносят мусор нам под нос из-за отсутствия контейнеров для мусора, - сказано в сообщении.

Ранее, жители Николаева пожаловались на стихийную свалку бытового мусора, образовавшуюся около дачного поселка недалеко от Галициново Витовского района.

