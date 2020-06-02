В Украине состоянием на 9:00 2 июня подтверждено 328 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, всего с начала эпидемии инфицировано 24 тысячи 340 человек, из них 10 тысяч 78 выздоровели, 727 человек умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Количество заболевших коронавирусной болезнью людей по городам Украины:

Винницкая область - 1029 (619 выздоровели)

Волынская область - 942 (264 выздоровели)

Днепропетровская область - 943 (266 выздоровели)

Донецкая область - 164 (94 выздоровели)

Житомирская область - 776 (443 выздоровели)

Закарпатская область - 1216 (410 выздоровели)

Запорожская область - 450 (253 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1442 (843 выздоровели)

Киев - 3071 (718 выздоровели)

Киевская область - 1623 (399 выздоровели)

Кировоградская область - 516 (403 выздоровели)

Луганская область - 47 (40 выздоровели)

Львовская область - 1734 (438 выздоровели)

Николаевская область - 294 (173 выздоровели)

Одесская область - 896 (225 выздоровели)

Полтавская область - 271 (249 выздоровели)

Ровенская область - 1823 (960 выздоровели)

Сумская область - 173 (147 выздоровели)

Тернопольская область - 1180 (921 выздоровел)

Харьковская область - 1105 (448 выздоровели)

Херсонская область - 178 (161 выздоровел)

Хмельницкая область - 458 (245 выздоровели)

Черкасская область - 411 (316 выздоровели)

Черновицкая область - 3410 (980 выздоровели)

Черниговская область - 188 (63 выздоровели).

Вчера, 1 июня, в Украине за сутки зафиксировали 340 новых случаев коронавирусной болезни.