Возле здания парламента в Киеве вышли на протест около 500 представителей Украинской ресторанной ассоциации, они требуют возобновить полноценную работу ресторанов с посетителями в залах.

Об этом сообщает УНИАН.

Участники акции собрались возле станции метро «Арсенальная» и прошлись по улице Грушевского к зданию правительства. Среди них официанты, бармены, повара, менеджеры и другой персонал ресторанного бизнеса.

В руках люди держат ложки, черпаки, металлические тарелки, кастрюли, крышки и стучат ими. Также у них есть плакаты, на которых написано «Хватит издеваться», «Все хотят быть # Велюр», «Чачапури: И мы хотим повелюрить», «Кормильцы не дармоеды», «Открывайте рестораны! Миллионы безработных», «Хватит нас карантинить» и другие.

За акцией наблюдают около 50 правоохранителей из Национальной полиции. Акция проходит спокойно и без инцидентов.

Отметим, что полноценная работа кафе и ресторанов возобновится с 10 июня.



