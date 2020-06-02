Возле здания парламента в Киеве вышли на протест около 500 представителей Украинской ресторанной ассоциации, они требуют возобновить полноценную работу ресторанов с посетителями в залах.
Об этом сообщает УНИАН.
Участники акции собрались возле станции метро «Арсенальная» и прошлись по улице Грушевского к зданию правительства. Среди них официанты, бармены, повара, менеджеры и другой персонал ресторанного бизнеса.
В руках люди держат ложки, черпаки, металлические тарелки, кастрюли, крышки и стучат ими. Также у них есть плакаты, на которых написано «Хватит издеваться», «Все хотят быть # Велюр», «Чачапури: И мы хотим повелюрить», «Кормильцы не дармоеды», «Открывайте рестораны! Миллионы безработных», «Хватит нас карантинить» и другие.
За акцией наблюдают около 50 правоохранителей из Национальной полиции. Акция проходит спокойно и без инцидентов.
Отметим, что полноценная работа кафе и ресторанов возобновится с 10 июня.
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Возле здания парламента в Киеве вышли на протест около 500 представителей Украинской ресторанной ассоциации, они требуют возобновить полноценную работу ресторанов с посетителями в залах.
Об этом сообщает УНИАН.
Участники акции собрались возле станции метро «Арсенальная» и прошлись по улице Грушевского к зданию правительства. Среди них официанты, бармены, повара, менеджеры и другой персонал ресторанного бизнеса.
В руках люди держат ложки, черпаки, металлические тарелки, кастрюли, крышки и стучат ими. Также у них есть плакаты, на которых написано «Хватит издеваться», «Все хотят быть # Велюр», «Чачапури: И мы хотим повелюрить», «Кормильцы не дармоеды», «Открывайте рестораны! Миллионы безработных», «Хватит нас карантинить» и другие.
За акцией наблюдают около 50 правоохранителей из Национальной полиции. Акция проходит спокойно и без инцидентов.
Отметим, что полноценная работа кафе и ресторанов возобновится с 10 июня.