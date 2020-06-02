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В Молдове из-за засухи пострадали около 60% озимых посевов, но угрозы для продовольственной безопасности это не представляет.
Об этом заявил министр сельского хозяйства Ион Пержу, пишет Европейская правда.
По словам министра, от засухи пострадали около 60% посевов, особенно в юго-восточных районах страны.
В то же время, говорит он, угрозы для продовольственной безопасности страны нет. По его словам, Молдове ежегодно необходимо 350 тысячтонн пшеницы, из которых 90 тысяч тонн - для посевов. В 2020 году ожидают урожай около 500-600 тысяч тонн, тогда как в 2019 году собрали 1,1 миллиона тонн. Этого хватит, чтобы обеспечить собственные потребности, но экспортировать за границу будут меньше.
Напомним, в Николаевской области из-за аномально теплой зимы и засухи погибли почти 38 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, еще 25 тысяч гектаров пострадали частично.
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В Молдове из-за засухи пострадали около 60% озимых посевов, но угрозы для продовольственной безопасности это не представляет.
Об этом заявил министр сельского хозяйства Ион Пержу, пишет Европейская правда.
По словам министра, от засухи пострадали около 60% посевов, особенно в юго-восточных районах страны.
В то же время, говорит он, угрозы для продовольственной безопасности страны нет. По его словам, Молдове ежегодно необходимо 350 тысячтонн пшеницы, из которых 90 тысяч тонн - для посевов. В 2020 году ожидают урожай около 500-600 тысяч тонн, тогда как в 2019 году собрали 1,1 миллиона тонн. Этого хватит, чтобы обеспечить собственные потребности, но экспортировать за границу будут меньше.
Напомним, в Николаевской области из-за аномально теплой зимы и засухи погибли почти 38 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, еще 25 тысяч гектаров пострадали частично.