Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире сейчас разрабатывается 133 вакцины против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что десять потенциальных вакцин находятся на стадии клинических испытаний в США, Великобритании и Китае.

Остальные 123 средства находятся на этапе доклинического оценивания, в частности в Токийском университете, университете Тулейн, университете Альберты и университете Питтсбурга.

Ранее сообщалось, что в России начинаются клинические испытания вакцины от коронавируса, тестирование пройдет на добровольцах из числа военнослужащих, их уже отобрали.

22 мая стало известно, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава (НИЦЭМ) сотрудники неофициально испытали на себе векторную вакцину от COVID-19. Директор центра академик РАН Александр Гинцбург сказал, что эксперимент оказался успешным. По его словам, негативных побочных эффектов от вакцинации не наблюдалось, у привившихся выработался иммунитет.