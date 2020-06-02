Минздрав Испании во вторник объявил, что второй день подряд в стране не зафиксировано случаев смерти пациентов от последствий заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со сслыкой на европейские СМИ.

Число новых случаев заболевания в Испании за последние сутки составило 137. За время пандемии в стране зарегистрировали в общей сложности почти 240 тысяч случаев заражения.

Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы.

В конце мая открылись парки и крупные музеи в Мадриде, а также пляжи, расположенные на побережье Атлантического океана и в регионе Андалусия.

Между тем, в Испании по-прежнему действует обязательное ношение масок в зданиях и на общественных открытых пространствах, когда невозможно соблюдать два метра дистанции. Поездки между разными регионами страны запрещены, всех иностранцев, которые приезжают, отправляют на карантин на две недели.

Напомним, за последние сутки в России от коронавируса умерли 182 человека, это самое большое число жертв за сутки с начала эпидемии.