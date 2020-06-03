Черногория во вторник, 2 июня, объявила о прекращении эпидемии коронавируса. Институт общественного здравоохранения заявил, что новых случаев заражения COVID-19 не выявляли уже на протяжении 28 дней.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Черногории Мина Брайович приветствовала успех страны в борьбе с коронавирусом. Однако она предупредила, что нужно продолжать соблюдать меры безопасности, поскольку мир все еще находится в состоянии пандемии.
— Мы должны помнить, что вирус все еще рядом с нами. Данные системы надзора ВОЗ показывают, что существует большое число необнаруженных случаев инфицированных людей. Поэтому ВОЗ рекомендует продолжать активно проверять граждан, — сказала Мина Брайович.
Всего в Черногории было подтверждено 324 случая коронавируса. Из них девять пациентов умерли, другие выздоровели.
Ранее сообщалось, что в Испании второй день подряд нет летальных исходов от коронавируса.
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Черногория во вторник, 2 июня, объявила о прекращении эпидемии коронавируса. Институт общественного здравоохранения заявил, что новых случаев заражения COVID-19 не выявляли уже на протяжении 28 дней.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Черногории Мина Брайович приветствовала успех страны в борьбе с коронавирусом. Однако она предупредила, что нужно продолжать соблюдать меры безопасности, поскольку мир все еще находится в состоянии пандемии.
— Мы должны помнить, что вирус все еще рядом с нами. Данные системы надзора ВОЗ показывают, что существует большое число необнаруженных случаев инфицированных людей. Поэтому ВОЗ рекомендует продолжать активно проверять граждан, — сказала Мина Брайович.
Всего в Черногории было подтверждено 324 случая коронавируса. Из них девять пациентов умерли, другие выздоровели.
Ранее сообщалось, что в Испании второй день подряд нет летальных исходов от коронавируса.