Общее число случаев заболевания COVID-19 в мире составило уже больше 6,4 миллиона человек.

Такие данные опубликовала на своем сайте Всемирная организация здравоохранения.

Согласно последним данным ВОЗ, свыше 380 тысяч человек из 6,1 миллиона с COVID-19 скончались. Выздоровели более 2,9 млн человек.

Больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зафиксировано в Северной и Южной Америке — 2,9 миллиона. В лидерах антирейтинга остаются две страны — США — 1,7 млн и Бразилия — 514 тысяч пациентов.

Также, в десятке наиболее пострадавших стран от коронавируса: Россия, Испания, Великобритания, Италия, Индия, Франция, Германия, Перу.

Напомним, Черногория во вторник, 2 июня, объявила о прекращении эпидемии коронавируса. Институт общественного здравоохранения заявил, что новых случаев заражения COVID-19 не выявляли уже на протяжении 28 дней.