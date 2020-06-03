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Во Львове в течение суток 2 июня коронавирусную болезнь обнаружили у 96 человек, это новый антирекорд.
Об этом сообщил в своем Твиттере мэр Львова Андрей Садовой.
Стоит отметить, что увеличилось количество тестирований, за сутки 2 июня лаборатории сделали 500 ПЦР-тестов.
— За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов. Есть 96 положительных результатов. Объясняется такого количество просто: больше тестов – больше больных. Количественно это рекорд для Львовской области. Но это также и большое количество сделанных исследований. В соотношении больных 19%, то есть не более определенной нормы. Также добавилась к сегодняшнему результату вспышка заболевания в ФК Карпаты. Ну и в целом, друзья, посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится. Сегодня наша главная задача не допустить коллапса в медицинской системе Львова. Берегите себя и близких!, - написал Андрей Садовой.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 3 июня зафиксировано 24 тысячи 823 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 735 летальных, 10 тысяч 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.
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Во Львове в течение суток 2 июня коронавирусную болезнь обнаружили у 96 человек, это новый антирекорд.
Об этом сообщил в своем Твиттере мэр Львова Андрей Садовой.
Стоит отметить, что увеличилось количество тестирований, за сутки 2 июня лаборатории сделали 500 ПЦР-тестов.
— За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов. Есть 96 положительных результатов. Объясняется такого количество просто: больше тестов – больше больных. Количественно это рекорд для Львовской области. Но это также и большое количество сделанных исследований. В соотношении больных 19%, то есть не более определенной нормы. Также добавилась к сегодняшнему результату вспышка заболевания в ФК Карпаты. Ну и в целом, друзья, посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится. Сегодня наша главная задача не допустить коллапса в медицинской системе Львова. Берегите себя и близких!, - написал Андрей Садовой.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 3 июня зафиксировано 24 тысячи 823 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 735 летальных, 10 тысяч 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.