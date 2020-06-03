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Сегодня, 3 июня, в Николаеве на площади Победы сносят незаконно установленные киоски.
Об этом сообщают в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.
— Как и обещали, продолжаем очищать пространство от будок, которыми там захламлен весь тротуар. Сейчас снесено 6 киосков, еще 3 - в процессе. Надеемся, что результатом останутся довольны все жители, - рассказал директор департамента Андрей Ермолаев.
В феврале 2020 года предприниматели и реализаторы рынка «Украина», торгующие цветами по проспекту Центральному в районе улицы 6-й Слободской повторно обратились к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой не демонтировать их торговые точки.
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Сегодня, 3 июня, в Николаеве на площади Победы сносят незаконно установленные киоски.
Об этом сообщают в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.
— Как и обещали, продолжаем очищать пространство от будок, которыми там захламлен весь тротуар. Сейчас снесено 6 киосков, еще 3 - в процессе. Надеемся, что результатом останутся довольны все жители, - рассказал директор департамента Андрей Ермолаев.
В феврале 2020 года предприниматели и реализаторы рынка «Украина», торгующие цветами по проспекту Центральному в районе улицы 6-й Слободской повторно обратились к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой не демонтировать их торговые точки.