Сегодня, 3 июня, в Николаеве на площади Победы сносят незаконно установленные киоски.

Об этом сообщают в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

— Как и обещали, продолжаем очищать пространство от будок, которыми там захламлен весь тротуар. Сейчас снесено 6 киосков, еще 3 - в процессе. Надеемся, что результатом останутся довольны все жители, - рассказал директор департамента Андрей Ермолаев.

В феврале 2020 года предприниматели и реализаторы рынка «Украина», торгующие цветами по проспекту Центральному в районе улицы 6-й Слободской повторно обратились к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой не демонтировать их торговые точки.





