В России за последние сутки выявлено 8 тысяч 536 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что 3 тысячи 287 человек болели бессимптомно. Всего в стране выявлено 432 тысячи 277 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 178 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 5 тысяч 215 человек.

Напомним, состоянием на 1 июня в России от коронавируса умерли 182 человека, это самое большое число жертв за сутки с начала эпидемии.