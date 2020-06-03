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В России за последние сутки выявлено 8 тысяч 536 заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что 3 тысячи 287 человек болели бессимптомно. Всего в стране выявлено 432 тысячи 277 заболевших в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 178 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 5 тысяч 215 человек.
Напомним, состоянием на 1 июня в России от коронавируса умерли 182 человека, это самое большое число жертв за сутки с начала эпидемии.
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В России за последние сутки выявлено 8 тысяч 536 заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что 3 тысячи 287 человек болели бессимптомно. Всего в стране выявлено 432 тысячи 277 заболевших в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 178 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 5 тысяч 215 человек.
Напомним, состоянием на 1 июня в России от коронавируса умерли 182 человека, это самое большое число жертв за сутки с начала эпидемии.