Кабинет министров создал организационный комитет, который займется подготовкой и проведением мероприятий по созданию мемориала украинских героев в Киеве.

Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

— Реализация этого решения позволит увековечить память о воинах, сражавшихся за свободу, независимость и территориальную целостность Украины в противостоянии российской агрессии, украинских борцов за независимость XX века, сохранить национальную память о мужестве и патриотизме защитников украинского государства, — говорится в сообщении.

Решение о создании оргкомитета приняли на заседании правительства 3 июня. Его председателем был назначен вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Оргкомитет должен в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по созданию мемориала украинских героев.

Также ему необходимо разработать концепцию мемориала и провести архитектурный конкурс, с последующим определением места размещения мемориала в Киеве.

Нпомним, Верховная Рада 19 мая приняла за основу законопроект о переименовании Дня защитника Украины.