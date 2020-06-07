Государственное бюро расследований расследует около 5 тыс. уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток.

Об этом сообщил и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, пишет Интерфакс-Украина.

— В структуре Главного следственного управления и территориальных управлений ГБР созданы соответствующие подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения сотрудниками правоохранительных органов преступлений, в том числе касающихся жестокого обращения и пыток. Указанную категорию преступлений расследуют самые опытные следователи Государственного бюро расследований, - сказал Александр Соколов.

Отмечается, что по итогам совещания руководители правоохранительных органов согласовали ряд совместных действий, направленных на своевременное предупреждение, выявление, раскрытие преступлений этой категории.

Напомним, 26 мая арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.