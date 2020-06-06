В работе мессенджера Telegram вечером 6 июня произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, а также жалобы пользователей в социальных сетях.
Неполадки в работе Telegram начали фиксироваться в 23:05 по московскому времени. На момент написания новости о проблемах в работе жаловались более 11 тыс. пользователей мессенджера.
Подавляющее большинство из них — 93% — сообщают о невозможности подключения. У остальных не отправляются сообщения.
Больше всего сообщений о сбоях пришло из европейской части России — Москвы и Санкт-Петербурга, а также Белоруссии, Украины, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции и Испании.
На неполадки у мессенджера пользователи также сообщают в Twitter.
Последний раз глобальный сбой в работе Telegram произошел в конце ноября 2019 года. Тогда на невозможность пользоваться мессенджером жаловались в России, странах СНГ и Западной Европы.
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В работе мессенджера Telegram вечером 6 июня произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, а также жалобы пользователей в социальных сетях.
Неполадки в работе Telegram начали фиксироваться в 23:05 по московскому времени. На момент написания новости о проблемах в работе жаловались более 11 тыс. пользователей мессенджера.
Подавляющее большинство из них — 93% — сообщают о невозможности подключения. У остальных не отправляются сообщения.
Больше всего сообщений о сбоях пришло из европейской части России — Москвы и Санкт-Петербурга, а также Белоруссии, Украины, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции и Испании.
На неполадки у мессенджера пользователи также сообщают в Twitter.
Последний раз глобальный сбой в работе Telegram произошел в конце ноября 2019 года. Тогда на невозможность пользоваться мессенджером жаловались в России, странах СНГ и Западной Европы.