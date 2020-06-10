Глава детского благотворительного фонда Валентина Ткаченко не может получить жилье, поскольку в Николаевской облгосадминистрации потеряли ее документы.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

Многодетная мать Валентина Ткаченко семь лет возглавляет благотворительный фонд «Доброта и доверие». С 1999 года ее семья стоит в общей очереди, как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. С 2015 — находится в первоочередном списке претендентов на жилье.

В феврале 2020 года Валентина Ткаченко обратилась в Николаевскую облгосадминистрацию, чтобы поучаствовать в областной программе «Турбота» как общественный деятель.

— У нас есть категория людей, которым за заслуги перед городом, областью выдаются квартиры. Это может быть волонтерская деятельность. Я много работаю с инклюзией, много программ разрабатываем, тянем на своих плечах. Также есть детский фонд с культурным направлением, без сбора денег. Для того, чтобы развивать инклюзивные направления. Наши дети очень часто выступают, мы даем много своих благотворительных концертов. Дети себя реализовывают, мы объезжаем много детдомов и интернатов, — рассказала волонтер.

Валентина Ткаченко обратилась в Николаевский горсовет с просьбой подать в облгосадминистрацию обращение по поводу софинансирования 50/50% покупки жилья для ее семьи.

— В феврале город согласился принять у меня ходатайствование со всеми пакетами документов, написать обращение в область. 26 марта пошло ходатайствование, что город просит включить меня в программу — они готовы софинансировать и включить меня в программу 2020 года, — рассказала она.

Ответ от ОГА женщина ждала два месяца. В отделе по работе с обращениями граждан ей ответили, что никакое обращение к ним не поступало. В горсовете Валентине предоставили документы, которые подтверждают, что администрация получила обращение.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан ОГА Вадим Продан заявил, что документы им не поступали, а чья роспись стоит в регистрационном журнале он не знает.

Валентина Ткаченко убеждена, что ее документы в ОГА «потеряли» намеренно. Руководитель патронатной службы главы администрации Марина Волошенюк пообещала, что разберется в ситуации и заявила, что такие ситуации «недопустимы».

Напомним, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета нарушил сроки и отказался предоставлять ответ на информационный запрос в электронном виде, потребовав от местной активистки Ирины Руденко оплатить стоимость ксерокопии.