Сергей Коренев, директор Департамента ЖКХ Николаева

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета нарушил сроки и отказался предоставлять ответ на информационный запрос в электронном виде, потребовав от местной активистки Ирины Руденко оплатить стоимость ксерокопии.

Об этом Ирина Руденко написала на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав соответствующие документы.

Как стало известно, еще в декабре 2019 года Ирина Руденко обратилась с запросом на публичную информацию к Департаменту ЖКХ Николаева. Ответ на запрос она просила предоставить в электронном виде.

Спустя 2 месяца, в начале марта, директор Департамента Сергей Коренев направил Ирине Руденко письмо с просьбой оплатить фактические расходы на копирование документов.

«Уважаемый Департамент ЖКХ Николаевского горсовета, я с пониманием отнеслась к тому, что в потеряли мой запрос на доступ к публичной информации от декабря 2019, и ответ предоставляете в нарушение сроков. Но я не прошу вас его для меня печатать. В запросе сказано, что я желаю получить его в электронном виде. Поэтому печатать или копировать вам ничего не нужно», - написала Ирина Руденко.

В письме за подписью директора Департамента ЖКХ сказано, что для получения ответа на информационный запрос, Ирина Руденко должна оплатить 1132,8 гривен за печать 240 страниц - стоимость печати 1 страницы составляет 4,72 гривны. Указывается, что стоимость печати утверждена приказом Департамента ЖКХ в августе 2019 года.

На следующий день Ирина Руденко опубликовала еще одно письмо от Департамента ЖКХ Николаева. В этом письме Сергей Коренев предложил ей прийти в Департамент и лично ознакомиться с запрашиваемыми документами либо оплатить стоимость их копирования. Чиновник сослался на то, что у Департамента нет возможности из отсканировать.

«Данных документов в электронном виде нет, сканировать их нет возможности. Для получения копии этих документов Вам необходимо оплатить расходы или прийти в Департамент ЖКХ и ознакомиться с ними», - написал директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев.

Эту ситуацию прокомментировал медиаюрист «Института Массовой Информации» Али Сафаров рассказал, что согласно части 1 статьи 21 Закона Украины «О доступе к публичной информации», информация на запрос предоставляется бесплатно. Постановление Пленума ВАСУ от 29 сентября 2016 года «О практике применения административными судами законодательства о доступе к публичной информации» в пункте 10.1 указывает, что в законе нет перечня способов ознакомления с запрашиваемой информацией.

— Учитывая часть 2 статьи 34 Конституции Украины и часть 2 статьи 7 Закона №2657-XII о том, что никто не может ограничивать права лица в выборе форм получения информации, за исключением случаев, предусмотренных законом, способ ознакомления определяется самим лицом, которое запрашивает информацию, - рассказал Али Сафаров.

По его словам, абзац третий пункта 10.2 указанного постановления определяет, что предложением, изложенное распорядителем информации на запрос, относительно ознакомления с запрашиваемой информацией не путем отправки ее по почте (как это просит автор запроса), а путем ознакомления с ней по месту нахождения распорядителя информации, усложняет доступ к информации, а поэтому является нарушением гарантии максимаьного упрощения процедуры получения информации.

Кроме того, пункт 10.3 постановления указывает, что частью 5 статьи 19 закона о доступе к публичной информации, в частности, предусмотрена возможность указания в запросе только электронной почты. Это свидетельствует о выборе исключительно электронной формы переписки с распорядителем информации и, соответственно, получения ответа на запрос только в электронном виде. В случае, если ав тор запроса просит дать ответ в электронном виде, распорядитель информации должен с соблюдением требования делопроизводства оформить сопроводительное письмо и отправить его с отсканированном виде на электронную почту, указанную а информационном запросе.

— Таким образом, исходя из вышеизложенного, изменения распорядителем информации способа предоставления информации автору запроса в сравнении с той, которая указана в запросе на доступ к публичной информации, является нарушением требований Закона Украины «О доступе к публичной информации». Отказ в доступе к публичной информации из-за изменения распорядителем формы предоставления информации - ответ не по сути запрос и соответственно к части 2 статьи 22 Закона о доступе к публичной информации считается неправомерным отказом в предоставлении информации, - рассказал Али Сафаров.

Напомним, Николаевский окружной административный суд признал противоправной бездеятельность областного совета относительно непредоставления главой облсовета Викторией Москаленко ответа на информационный запрос журналиста издания «НикВести» Катерины Середы.