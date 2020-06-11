Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают необычной низкую смертность от коронавируса в России при высоком числе заражений и просят российские власти раскрыть их метод подтверждения причин смерти.

Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, сообщает Интерфакс.

— Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким, — сказал Майкл Райан.

Майкл Райан подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, определяя причины смерти заболевших коронавирусом, чтобы эксперты ВОЗ могли понять, правильно ли они это делают. Чиновник сказал, что существует стандарт официального подтверждения смерти, разработанный ВОЗ.

Он отметил, что в европейском регионе системы здравоохранения схожи с российской, однако там, в отличие от РФ, наблюдается высокая смертность. Вместе с тем он согласился, что в некоторых странах могут завышать показатели смертности от COVID-19.

На данный момент в РФ зарегистрировано 493 657 случаев заражения коронавирусом. Из них умерли 6 358 человек, 252 783 человека выздоровели. Только за последние сутки в России насчитали ещё 8 400 человек с COVID-19.

Несмотря на то, что Россия занимает третье место в мире по количеству заболевших COVID-19, она частично открывает границы, разрешив выезжать из страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками.

Напомним, исследование, проведенное в Великобритании, показало, что использование медицинских масок в масштабах стран снизит уровень заражения COVID-19 до контролируемого уровня.