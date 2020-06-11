В Швейцарии во время пандемии коронавируса произвели вдвое больше гробов, чем обычно, и из-за более низкого, чем ожидалось, уровня смертности в некоторых похоронных бюро количество гробов в десять раз превышает норму.

Об этом сообщает Украинская правда.

— В разгар пандемии коронавируса швейцарские похоронные бюро пытались запастись гробами, чтобы подготовиться к всплеску смертей, когда вирус распространялся. Поскольку уровень летальности ниже, чем ожидалось, теперь они столкнулись с избытком, избавиться от которого удастся, возможно, лишь за годы, - говорится в публикации.

В марте похоронные бюро по всей стране заказывали гробы после того, как в соседней Италии произошел рост числа инфекций и смертности.

В то время как пандемия имела серьезные последствия для большей части Швейцарии, эффективное управление страной в период кризиса позволило избежать уровня заболеваемости и смертности, как в Италии.

Директор похоронного бюро Кевин Хугенин рассказал, что его компания заказала 400 гробов в начале пандемии, несмотря на то, что обычно на складе было только около 40.

— Это очень необычно, - рассказал Кевин Хугенин.

В начале пандемии Хугенин выразил надежду, что уровень смертности останется низким. Но сказал, что важно быть готовым к худшему.

За время пандемии в Швейцарии коронавирусом были инфицированы более 30 000 человек, 1675 умерли.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 689 человек, зафиксирован 21 летальный случай, 372 пациента выздоровели.