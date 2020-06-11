Вторая волна вспышки коронавируса в Украине может произойти во время сезонного роста заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями.

Об этом сообщил главный санврач Виктора Ляшко в интервью Радио НВ.

Традиционно эпидемии гриппа происходят осенью и зимой. По словам Виктора Ляшко, во время этого периода диагностирование коронавируса будет осложнено.

«И именно этой второй волны мы остерегаемся и прогнозируем такой серьезный рост (заболеваемости COVID-19, — прим.), поскольку в таких случаях возможно сочетание инфекций, и там будет достаточно тяжело диагностировать, какой возбудитель вызвал болезнь — то ли грипп, то ли аденовирус (потому что вирусов, вызывающих гриппоподобные заболевания, более 200)», — сказал главный санврач.

Напомним, правительство рассматривает возможность усиления карантина в Украине, если количество больных COVID-19 будет гиперболически расти более чем в 10 областях.