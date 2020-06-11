Грузия отправит врачей в Армению для помощи в борьбе с коронавирусом и бесплатно предоставит соседней стране 10 тысяч тестов.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

В Армении зарегистрировано 14 669 коронавирусных инфекций и 245 смертей по состоянию на четверг, что делает страну наиболее пострадавшей от эпидемии в регионе Южного Кавказа.

В то же время, в Грузии сообщили о 831 случае и 13 смертях.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сказал, что запрос был сделан его армянским коллегой Николой Пашиняном.

— Медицинский персонал будет отправлен в качестве первого этапа такой помощи, – заявил Георгий Гахария на заседании правительства.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал адом ситуацию с коронавирусом в стране.