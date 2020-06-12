Правительство Эстонии приняло решение поддержать оказавшихся без работы из-за эпидемии коронавируса людей направлением на уборку урожая в плодово-ягодный сектор.

Об этом Интерфакс-Украине рассказал министр социальных дел Эстонии Танель Кийк.

Сообщается, что министерства социальных дел и сельской жизни, а также касса по безработице договорились выделить на эти цели около 600 тысяч евро.

— Создаваемое пособие на выплату заработной платы поможет занимающимся производством клубники предприятиям нанимать на работу местную рабочую силу на выгодных условиях. С другой стороны, потерявшие во время кризиса работу люди смогут сезонно трудиться, пока не найдут себе новое постоянное рабочее место, - сообщил Танель Кийк.

Пособие позволит выплачивать конкурентоспособную заработную плату без значительного увеличения затрат предприятий по выращиванию плодово-ягодной продукции, считают в правительстве.

Предприниматель должен будет брать на работу зарегистрированных безработных, находившихся в таком положении не менее трех месяцев или занимавшихся временной работой менее одного месяца в течение этого времени.

Размер пособия составит в месяц 50% от выплачиваемой работодателем брутто-зарплаты, но максимально - по низшему пределу минимальной зарплаты, которая в нынешнем году составляет 584 евро.

Предпринимателю выделяются средства на выплату заработной платы на одного работника на срок до трех месяцев и лишь за те месяцы, когда работник получил средства, с которых был удержан платеж по страхованию от безработицы. Пособие выплачивается при заключении с безработным трудового договора или договора об оказании услуг, независимо от его продолжительности.

О пособии можно будет ходатайствовать с 1 июля и им могут воспользоваться безработные, которые были трудоустроены с 1 июня или позже.

Как ожидается, работу смогут получить до 750 оказавшихся без работы людей, согласившихся помочь фермерам. Прежде всего, их ожидают на клубничных плантациях, где уже поспевает урожай, а убиравшие в прежние годы клубнику жители Украины сейчас из-за коронавируса не могут попасть в Эстонию.

Сельскохозяйственные организации Эстонии в связи с этим направили правительству письмо, в котором указали, что, если иностранную рабочую силу не впустят в страну, клубника останется на полях и просто сгниет.

Напомним, что Кабинет министров Украины на внеочередном заседании поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.