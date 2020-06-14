Сегодня, 14 июня, возможны перебои в работе спецлинии 102.

Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.

Жителям Николаева и области рекомендуют обращаться в дежурные части отделов и отделений Главного управления Нацполиции, либо использовать мобильное приложение для мгновенного вызова полиции «My Pol».

Николаев:

Центральный отдел полиции ГУНП 53-12-71

Ингульский отдел полиции ГУНП 64-95-99

Заводской отдел полиции ГУНП 53-13-31, 34-11-98

Корабельный отдел полиции ГУНП 53-13-35, 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02

Витовское отделение полиции Корабельного отдела полиции ГУНП 53-13-29, 44-68-58

Николаевская область:

Баштанский отдел полиции ГУНП 53-13-08, (05158) 2-71-56

Братский отдел полиции ГУНП 53-13-17, (05131) 9-12-54

Арбузинское отделение полиции Братского отдела полиции ГУНП 53-13-06, (05132) 3-12-59

Еланецкое отделение полиции Братского отдела полиции ГУНП 53-13-27, (05159) 9-14-47

Вознесенский отдел полиции ГУНП 53-13-21, (05134) 3-31-51

Веселиновское отделение полиции Вознесенского отдела полиции ГУНП 53-13-19, (05163) 2-11-34, 2-11-26

Новоодесское отделение полиции Вознесенского отдела полиции ГУНП 53-13-45, (05167) 2-13-02

Врадиевский отдел полиции ГУНП 53-13-23, (05135) 9-14-32, 9-11-35

Доманевское отделение полиции Врадиевского отдела полиции ГУНП 53-13-25, (05152) 9-14-32

Кривоозерское отделение полиции Врадиевского отдела полиции ГУНП 53-13-37, (05133) 2-25-73

Новобугский отдел полиции ГУНП 53-13-43, (05151) 9-16-61

Казанковское отделение полиции Новобугского отдела полиции ГУНП 53-13-33, (05164) 9-15-09

Очаковский отдел полиции ГУНП 53-14-01, (05154) 2-26-66

Березанское отделение полиции Очаковского отдела полиции ГУНП 53-13-10, (05153) 2-13-67

Николаевское отделение полиции Очаковского отдела полиции ГУНП 53-13-41, (0512) 48-05-02

Первомайский отдел полиции ГУНП 53-14-02, (05161) 7-52-02

Южноукраинское отделение полиции Первомайского отдела полиции ГУНП (05136) 4-58-00

Снигиревский отдел полиции ГУНП 53-13-49, (05162) 3-13-38

Березнеговатское отделение полиции Снигиревского отдела полиции ГУНП 53-13-15, (05168) 9-13-02.

Напомним, ранее о перебоях в работе спецлинии сообщали 4 марта.